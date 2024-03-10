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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 أعلى فئة «خليجي» للبيع بهذا السعر

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية والعريقة، عدد من الطرازات المتنوعة محليًا وعالميًا، ومنها النسخة الرياضية اكليبس كروس موديل 2024، والتي تنطلق في مصر عبر 4 فئات بأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 جنيه حتى 1,870,000 جنيه.

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وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 للبيع على الإنترنت، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 1500 كيلومتر، مع رخصة سارية ومواصفات خليجية.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 على باقة من التجهيزات منها، مقاعد ذات تحكم كهربائي، فتحة سقف زجاجية بانوراما، جنوط رياضية، زر تشغيل المحرك وايقافه، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، مرايات كهربائية ضم، نوافذ كهربائية لجميع النوافذ.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة وعدد من أنظمة الحماية وبرامج دعم قائد المركبة.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

وتعمل السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بمحرك تيربو 1500 cc، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.6 ثانية، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

تباع السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ مليون و950 ألف جنيه، على الرغن أن سعرها الرسمي يبلغ مليون و870 ألف جنيه.

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