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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لاند روفر فيلار 2024 للبيع بحالة الزيرو .. كم سعرها ؟

لاند روفر فيلار
لاند روفر فيلار 2024 

تعتبر السيارة لاند روفر فيلار 2024 واحدة من اقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وظهرت احدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت، بواسطة احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بحالة الـ"زيرو".

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القدرات الفنية للسيارة لاند روفر فيلار 2024

 

تأتي السيارة لاند روفر فيلار 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1998 سي سي، مع قوة إجمالية قدرها 250 حصانا و365 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، وبهذه السرعات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثاتية.

 لاند روفر فيلار 2024 

تجهيزات السيارة لاند روفر فيلار 2024 

 

تضم السيارة لاند روفر فيلار 2024 نظام المساعدة على تسلق التلال، نظام أكياس هوائية أمامية وخلفية وجانبية للحماية، مساعد الإنتباه، منبه مغادرة المسار، رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسارات، محدد السرعة، التحكم في الجر، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام التحكم الديناميكي للثبات.

 لاند روفر فيلار 2024 

وتحتوي السيارة على فتحات مكيف خلفية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مصباح الترحيب، سقف زجاج بانوراما، مقاعد جلد ذات تحكم كهربائي وتدليك مع خاصية التسخين والتبريد، قفل مركزي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، مقابض تعمل باللمس، شاشة عرض داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا 360 درجة.

 لاند روفر فيلار 2024 

سعر السيارة لاند روفر فيلار 2024 

 

تباع السيارة لاند روفر فيلار 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر يبلغ 6 مليون و800 ألف جنيه.

 لاند روفر فيلار 2024 
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