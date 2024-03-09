5 سيارات يقدمها الصانع الألماني بالسوق المصري.. اعرف أسعارها

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، أو التجهيزات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها العلامات التجارية الألمانية، والتي تكتسب شهرة واسعة محليًا وعالميًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لـ 5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري، وأبرز المواصفات الفنية لها.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

1 - اوبل جراند لاند

تستغرق اوبل جراند لاند 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 163 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيارات، و سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة اوبل جراند لاند 2024 بين 2,349,990 جنيها و 2,599,990 جنيها.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

2 - فولكس فاجن تيجوان

زودت السيارة فولكس فاجن تيجوان بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، و ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG.

تقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 2,200,000 جنيه.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

3 - بي ام دابليو X3

تضم السيارة بي ام دابليو X3 ناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك، و محرك تيربو سعة 2000 سي سي، قوة إجمالية 252 حصانا، و عزم دوران 350 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة في 6.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 235 كيلومترا في الساعة.

يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2024 الرسمي في مصر نحو 4,600,000 جنيه.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

4 - اوبل كروس لاند

زودت السيارة اوبل كروس لاند محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة إجمالية تصل الى 110 حصان، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، و تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 نحو 1,449,990 جنيها.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

5- بي ام دابليو X5

تقدم السيارة بمحرك 4400 CC تيربو، ينتج 540 حصانا وعزم أقصى للدوران 540 نيوتن متر، وتسارع في 4.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية 8 غيارات، وسرعة قصوى تصل لـ 263 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 3000 CC، يمكنه ضخ 340 حصانا و450 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات 8 غيارات، مع سرعة قصوى تصل لـ 243 كم/ساعة.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة بي ام دابليو X5 موديل 2024 بين 6,800,000 جنيه و 8,400,000 جنيه.