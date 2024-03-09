عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات يقدمها الصانع الألماني بالسوق المصري.. اعرف أسعارها

5 سيارات تحمل علامات
5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، أو التجهيزات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها العلامات التجارية الألمانية، والتي تكتسب شهرة واسعة محليًا وعالميًا.

أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو موديل 2024.. تفاصيل

بنفس السعر.. أرخص سيارة عائلية 2024 من شيفروليه

أرخص سعر لـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 "زيرو".. اعرف بكام

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لـ 5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري، وأبرز المواصفات الفنية لها.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

1 - اوبل جراند لاند

 

تستغرق اوبل جراند لاند 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 163 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيارات، و سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر.

 

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة اوبل جراند لاند 2024 بين 2,349,990 جنيها و 2,599,990 جنيها.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

2 - فولكس فاجن تيجوان

زودت السيارة فولكس فاجن تيجوان بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، و ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG.

 

تقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 2,200,000 جنيه.

 

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

3 - بي ام دابليو X3

تضم السيارة بي ام دابليو X3 ناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك، و محرك تيربو سعة 2000 سي سي، قوة إجمالية 252 حصانا، و عزم دوران 350 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة في 6.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 235 كيلومترا في الساعة.

 

يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2024 الرسمي في مصر نحو 4,600,000 جنيه.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

4 - اوبل كروس لاند

زودت السيارة اوبل كروس لاند محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة إجمالية تصل الى 110 حصان، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، و تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 نحو 1,449,990 جنيها.

5 سيارات تحمل علامات تجارية ألمانية بالسوق المصري

5-  بي ام دابليو X5

تقدم السيارة بمحرك 4400 CC تيربو، ينتج 540 حصانا وعزم أقصى للدوران 540 نيوتن متر، وتسارع في 4.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية 8 غيارات، وسرعة قصوى تصل لـ 263 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 3000 CC، يمكنه ضخ 340 حصانا و450 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات 8 غيارات، مع سرعة قصوى تصل لـ 243 كم/ساعة.

 

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة بي ام دابليو X5 موديل 2024 بين 6,800,000 جنيه و 8,400,000 جنيه.

سيارات 5 سيارات أسعار السيارات اخبار السيارات سيارات ألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

شعبة الدخان تزف بشرى سارة لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لـ شيفروليه جامبو 2024 بالسوق المصري

الأسعار الرسمية لسيارات جيتور 2024 في مصر

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك" للبيع بأقل سعر

أقل من سعرها الرسمي .. ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بحالة الزيرو

إم جي 5 «أعلى فئة» موديل 2022 وبأرخص سعر

اركب نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 بهذا السعر

أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 الرسمية في مصر

ترشيحاتنا

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

رئيس بنك مصر : انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي

لميس الحديدي : تحرير سعر الصرف بداية الإصلاح الاقتصادى

جمعتا 9 ملايين جنيه عن طريق المحافظ الإلكترونية.. فتاتان تواجهان الحبس 6 أشهر

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ