رينو تقدم نسختها الجديدة كليًا "رافال" 2024 .. بهذا السعر

كشفت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية عن احدث اصدارتها عالميًا، وهي النسخة رافال RAFALE، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV المتعددة الاستخدام وبإطلالة الكوبيه ذات التصميم العصري.

رينو RAFALE موديل 2024

تأتي السيارة رينو RAFALE موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة 12.3 بوصة و شاشة Head-Up بقياس 9.3 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، جنوط 20 بوصة، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مرايات كهربائية، حساسات حركة أمامية وخلفية وبرنامج مساعد الاصطفاف.

رينو RAFALE موديل 2024

زودت السيارة رينو RAFALE موديل 2024 بعدد من وسائد الحماية الهوائية، انظمة فرامل متطورة، مثبت سرعة، نظام رصد النقاط العمياء، بالاضافة إلى محرك بنزين تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 96 كيلووات اي ما يعادل 130 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران.

رينو RAFALE موديل 2024

وتعتمد السيارة رينو RAFALE موديل 2024 على نظام هجين بقوة 146 كيلووات/200 حصانا، و عدد 2 من المحركات الكهربائية بقوة 50 كيلووات 70 و25 حصان بالاضافة إلى بطارية سعة 2.0 كيلووات ساعة، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مظهر حاد، وتصميم رياضي.

رينو RAFALE موديل 2024

أسعار السيارة رينو RAFALE موديل 2024 الجديدة

تقدم السيارة الفرنسية رينو RAFALE موديل 2024 الجديدة بقيمة سعرية تبدأ من 43 ألف و800 يورو.