اركب نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 بهذا السعر

اكتسبت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وظهرت احدى هذه النسخ للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة قدرها 2000 كيلومتر، مع انتمائها للفئة الرابعة عالية التجهيزات SUPER SALON، وبحالة الفبريكا بالكامل.

وتأتي السيارة نيسان صني 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، برخصة سارية لمدة 3 سنوات، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من اوامر التحكم، عدادات مزدوجة دجيتال تختلف عن باقي فئات السيارة.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 مكيف هواء أوتوماتيك، وقفل مركزي للابواب، زر تشغيل وايقاف المحرك بصمة، امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مرايات كهربائية جانبية ضم، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر مت عزم الدوران.

نيسان صني 2024

وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات منها، جنوط، سبولير خلف، وسائد هوائية بعدد 2، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام ايموبليرز المانع للسرقة.

نيسان صني 2024

سعر السيارة نيسان صني 2024 SUPER SALON

ظهرت السيارة نيسان صني 2024 SUPER SALON التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بقيمة سعرية قدرها 900 ألف جنيه.