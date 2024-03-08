عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اركب نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 بهذا السعر

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

اكتسبت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وظهرت احدى هذه النسخ للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة قدرها 2000 كيلومتر، مع انتمائها للفئة الرابعة عالية التجهيزات SUPER SALON، وبحالة الفبريكا بالكامل.

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

أسعار نيسان اكس تريل 2024 الجديدة كليًا في مصر .. صور

الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر .. وصلت كام ؟

وتأتي السيارة نيسان صني 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، برخصة سارية لمدة 3 سنوات، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من اوامر التحكم، عدادات مزدوجة دجيتال تختلف عن باقي فئات السيارة.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 مكيف هواء أوتوماتيك، وقفل مركزي للابواب، زر تشغيل وايقاف المحرك بصمة، امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مرايات كهربائية جانبية ضم، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر مت عزم الدوران.

نيسان صني 2024

وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات منها، جنوط، سبولير خلف، وسائد هوائية بعدد 2، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام ايموبليرز المانع للسرقة.

نيسان صني 2024

سعر السيارة نيسان صني 2024 SUPER SALON

 

ظهرت السيارة نيسان صني 2024 SUPER SALON التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بقيمة سعرية قدرها 900 ألف جنيه.

نيسان صني نيسان صني نيسان صني 2024 سعر السيارة نيسان صني سعر السيارة نيسان صني 2024 سعر السيارة نيسان صني 2024 SUPER SALON

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

بعد رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد.. بشرى سارة من "ستاندرد أند بورز" بشأن تصنيف مصر الائتماني

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

بعد تحرير سعر الصرف| حقيقة زيادة البنزين والسولار .. ومفاجأة خلال أيام

موضوعات متعلقة

للإيد الشقيانة.. أسعار شيفروليه الدبابة الجديدة في مصر

الأسعار الرسمية لسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024

بمدى يصل لـ 510 كم.. سيارة كهربائية جديدة سعرها 615 ألف جنيه

السعر الرسمي لـ سوزوكي سياز 2024 في مصر .. اعرف بكام

اركب MG ZS موديل 2024 "حالة الزيرو" وبهذا السعر

سوزوكي سويفت "أوتوماتيك" 2022 بأرخص سعر في مصر

أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو موديل 2024.. تفاصيل

بنفس السعر.. أرخص سيارة عائلية 2024 من شيفروليه

ترشيحاتنا

قسم جوازات جديد لخدمة 4 مناطق بالقاهرة الجديدة

التنظيم والإدارة: اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية فى 13 مهارة

الأهلي بطلا للكأس| إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر

احتفال خاص بين إمام عاشور وكهربا بعد تسجيل الهدف الأول

للمرة 39 في تاريخه| الأهلي يتوج بلقب كأس مصر بهزيمة الزمالك بهدفين

نهائي كأس مصر| أفشة يهدر آمال الزمالك بالهدف الثاني للأهلي بمرمى الأبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

عشان رمضان | طريقة عمل الزبادي البلدي فى الفخار زى بتاعة زمان

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

فيديو

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ