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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2024

شهدت السيارة نيسان سنترا موديل 2024، تراجعًا في قيمة الأوفر برايس الـ"غير رسمية"، بقيمة بلغت 350 ألف جنيه، وذلك عن الفئة كاملة التجهيزات والتي وصلت إلى مليون و500 ألف كسعر سوقي.

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اسعار نيسان سنترا موديل 2024

 

وتقدم السيارة نيسان سنترا 2024 الفئة عالية التجهيزات بسعر تجاري يبلغ مليون 150 ألف جنيه، بينما يقدر سعرها الرسمي نحو 999 ألف جنيه فقط، وبذلك يصل الأوفر برايس على هذه النسخة إلى 150 ألف بدلاً من 500 ألف جنيه بنسبة تراجع بلغت 350 ألف جنيه، وربما تختفي هذه الظاهرة في الفترة المقبلة.

نيسان سنترا موديل 2024

ويعني مفهوم الأوفر برايس، هي قيمة يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري ودون الحاجة لانتظار قوائم الحجز، وشهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في اسعار السيارات، وسط توقعات أن تشهد الفترة القادمة حالة من الانخفاض السعري نتيجة لتدفق عدد من الاستثمارات.

نيسان سنترا موديل 2024

وتأتي السيارة نيسان سنترا 2024 بسعر رسمي يبلغ 821,000 جنيه للفئة الأولى BASE، وتعمل جميع الفئات بمحرك 1600 سي سي، يمكنه ضخ 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

نيسان سنترا موديل 2024

وزودت السيارة بتجهيزات متعددة منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، باقة من تقنيات الفرامل وانظمتها، مع وسائد هوائية للحماية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي.

نيسان سنترا موديل 2024
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