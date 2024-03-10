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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة «أوتوماتيك» موديل 2021 .. اعرف سعرها

لادا جرانتا 2021
لادا جرانتا 2021

تعتبر سيارة لادا جرانتا واحدة من أرخص الاصدارات التي قدمت بالسوق المصري، وانطلقت هذه السيارة عبر تصميم السيدان، مع مجموعة من التجهيزات والتقنيات، بالاضافة إلى القدرات الفنية ايضا، حيث قدمت بناقل سرعات يدوي مانيوال، واخر أوتوماتيكي الاداء.

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وتلقى نواقل الحركة ذات الطابع الأوتوماتيكي شعبية كبيرة بين راغبي شراء سيارة جديدة أومستعملة، لما تحملة من راحة أثناء القيادة مقارنة بناقل السرعات التقليدي، وظهرت احدى اصدارات لادا جرانتا "أوتوماتيك" للبيع على الانترنت، حيث تباع تحت حالة المستعمل بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر.

لادا جرانتا 2021 

وتحتفظ السيارة لادا جرانتا صاحبة هذا الموضوع على مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، مع وجود باقة من التجهيزات منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي، مقاعد من الجلد وللارضية ايضا، وبطارية جديدة وعدد 2 إطار أمامي جديد.

لادا جرانتا 2021 

وتضم السيارة لادا جرانتا شاشة ملونة تعمل باللمس بدلاً من النظام الترفيهي التقليدي، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء، وأماكن للأكواب، وزجاج خلفي مظلل، حساسات ركن خلفية، مرايات كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، 4 جنوط ذات مظهر رياضي.

لادا جرانتا 2021 

وتأتي السيارة لادا جرانتا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن موديلات 2024، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "جر أمامي".

سعر السيارة لادا جرانتا 2021 

ظهرت السيارة لادا جرانتا 2021 للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال وبسعر يبلغ 430 ألف جنيه.

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