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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني 2024 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

 نيسان صني 2024
 نيسان صني 2024

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 695,400 جنيه حتى 761,000 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات المقدمة في مصر، وذلك عن فئة السيدان والتي تحمل العلامة التجارية اليابانية.

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وظهرت احدى سيارات نيسان صني للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع انتمائها للفئة الثالثة PLUS، ضمن موديلات 2024، بالاضافة إلى رخصة مرورية سارية لمدة 3 سنوات.

 نيسان صني 2024 

تأتي السيارة نيسان صني 2024 بعدد من التجهيزات منها، جنوط، وسبويرل خلفي مدعوم بإشارة STOP، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب، مع حساسات ركن خلفية، كاميرا، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم.

 نيسان صني 2024 

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

 نيسان صني 2024 

تعتمد السيارة نيسان صني 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

 نيسان صني 2024 

سعر السيارة نيسان صني 2024 

وتباع السيارة نيسان صني 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 880 ألف جنيه.

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