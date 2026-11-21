قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ، إنه يعتزم التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، مشددًا على ضرورة ألا يتمكن أي رئيس أمريكي مستقبلي من السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.



وقال ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع شبكة «فوكس نيوز»، إن موقفه يأتي في ضوء ما وصفه بعدم التزام إيران المتكرر بالاتفاقات، مؤكدًا ضرورة أن يضمن أي اتفاق جديد منعها من امتلاك أسلحة نووية، بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي الذي سيتولى المنصب مستقبلًا.

وأضاف أنه لن يسمح لأي إدارة أمريكية مستقبلية بالتراجع عن هذا الموقف والسماح لإيران بالحصول على سلاح نووي.