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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

السعر الرسمي لأرخص سيارة تقدمها "شيري" في مصر .. اعرف بكام

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2024 

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات السيارة "شيري"، التي تتنوع بين الرياضية متعددة الاستخدام، والعائلية ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة اريزو 5، التي تعد ارخص اصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر بين موديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي لأرخص اصدارات شركة شيري الصينية في مصر، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

 شيري اريزو 5 موديل 2024 

تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، 4 زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 شيري اريزو 5 موديل 2024 

وتحتوي السيارة على تجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، جنوط، اضاءة LED، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة التحكم، فتحة سقف كهربائية.

 شيري اريزو 5 موديل 2024 

وتعتمد السيارة فنياً على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 114 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، واخر مانيوال للفئة الأولى، بينما يقدر زمن تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

 شيري اريزو 5 موديل 2024 

السعر الرسمي لأرخص سيارة تقدمها شيري في مصر بين موديلات 2024 

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 740,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 785,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 2024 بسعر 810,000 جنيه.

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