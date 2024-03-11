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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر .. منها كورولا وقشقاي

اسعار 5 سيارات يابانية
اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الاصدارات، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى الفئة العائلية، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والعلامات التجارية ومنها الطرازات اليابانية.

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يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر.

اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر

1 - نيسان قشقاي

 

تتسارع السيارة نيسان قشقاي من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، حيث تضم محرك 1300 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية 148 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر، وسرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة، مع استهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، وناقل سرعات CVT اوتوماتيك.

 

أسعار السيارة نيسان قشقاي 2024 

 

الفئة الأولى VISIA موديل 2024 بسعر 1,341,500 جنيه.     

الفئة الثانية VISIA 2T موديل 2024 بسعر 1,346,500 جنيه. 

الفئة الثالثة ACCENTA موديل 2024 بسعر 1,406,500 جنيه.

الفئة الرابعة ACCENTA 2T موديل 2024 بسعر 1,411,500 جنيه. 

الفئة الخامسة TEKNA موديل 2024 بسعر 1,477,500 جنيه.

الفئة السادسة AT  TEKNA 2T موديل 2024 بسعر 1,482,500 جنيه.

اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر

2 - ميتسوبيشي ميراج

 

تستمد ميتسوبيشي ميراج قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 اسطوانات، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، وتضم نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية، نظام دعم السيارة على تجاوز المرتفعات، نظام متابعة ضغط الاطارات، قفل مركزي، نظام الحماية من السرقة.

 

أسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بسعر 930 ألف جنيه.

اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر

3 - نيسان اكس تريل

 

تصل نيسان اكس تريل إلى سرعة قصوى تقدربـ 180 كيلومتر في الساعة، وزمن تسارع يقدر بـ 7.2 و8 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 201 و2011 حصانا، مع ناقل سرعات CVT.

 

أسعار السيارة نيسان اكس تريل 2024 

 

الفئة الأولى نيسان اكس تريل بسعر 2,199,900 جنيه و 2,499,900 جنيه للفئة الثانية.

اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر

4 - سوزوكي ارتيجا

 

تأتي سوزوكي ارتيجا 2024 بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، ومحرك 4 سلندر سعة 1500 CC، وقوة 103 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تحتاج السيارة 13.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتستهلك 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 

 

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون و25 ألف جنيه.

اسعار 5 سيارات يابانية موديل 2024 في مصر

5 - تويوتا كورولا

 

تستهلك السيارة تويوتا كورولا نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وتضم محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، يمكنه ضخ 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع اقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الأمامي.

 

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 

 

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 من مليون و475 ألف جنيه حتى مليون و850 ألف جنيه.

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