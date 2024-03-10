ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو في مصر .. الأسعار الرسمية

طرحت شركة بيجو العريقة وعملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، مجموعة من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها فئة السيارات الرياضية سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس أوفر، ارخصها هي النسخة 2008 موديل 2024.

وتأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2024 داخل السوق المصري عبر فئتين الأولى ALLURE والثانية GT LINE كاملة التجهيزات، مع تصميم رياضي، وبأسعار رسمية تبدأ من 1,979,990 جنيه للفئة الأولى.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

بيجو 2008 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2024

محدد سرعة.

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

مرايات جانبية كهربائية.

إضاءة نهارية LED.

جنوط رياضية.

مكييف هواء.

نظام مراقبة ضغط الاطارات.

حساسات ركن.

فتحة سقف بانوراما.

شاشة عدادات ديجيتال.

بيجو 2008 موديل 2024

شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

6 مكبرات صوتية.

فرامل يد كهربائية.

زر تشغيل/ إيقاف المحرك.

كاميرا لسهولة التحكم.

بلوتوث.

قفل مركزي وزجاج كهربائي وريموت تحكم.

بيجو 2008 موديل 2024

محرك 1200 سي سي بقوة 130 حصان.

عزم اقصى للدوران 230 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية.

بيجو 2008 موديل 2024

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة ALLURE بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,979,990 جنيه.

ثاني فئة GT LINE بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 2,099,990 جنيه.