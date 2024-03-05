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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الرسمي لأرخص سيارة تقدمها بيجو في مصر .. اعرف بكام

بيجو 301 موديل 2024
بيجو 301 موديل 2024

تقدم شركة بيجو مجموعة متنوعة من موديلات 2024، التي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، بين السيدان، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV.

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وتعد السيارة بيجو 301 موديل 2024، هي السيارة الارخص سعرًا بين طرازات الاسد الفرنسي المقدمة بالسوق المصري، عبر فئتين من التجهيزات الاولى AT ACTIVE والثانية تأتي باسم ALLURE، جميعهم بنفس القدرات الفنية، وبتصميم السيدان.

 بيجو 301 موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة بيجو 301 موديل 2024 

  • محرك 1600 CC 4 سلندر.
  • قوة 115 حصان و150 نيوتن متر.
  • ناقل حركة 6 سرعات "أوتوماتيك".
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية.
  • استهلاك بنزين بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
 بيجو 301 موديل 2024 

تجهيزات السيارة بيجو 301 موديل 2024 

  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مشغل اسطوانات.
  • بلوتوث.
  • مدخل USB.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • مكيف هواء.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • ريموت تحكم.
  • كاميرا خلفية.
 بيجو 301 موديل 2024 
  • مثبت سرعة.
  • مصابيح ضباب.
  • قفل مركزي للابواب.
  • حساسات ركن.
  • نظام فرامل ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
  • وسائد هوائية بعدد 2.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • انذار مانع للسرقة.
  • نظام إيموبليزر.
  • جنوط.
 بيجو 301 موديل 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2024 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE موديل 2024 بسعر رسمي 1,099,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE موديل 2024 بسعر رسمي 1,149,990 جنيه.

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