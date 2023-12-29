اعرف السعر الرسمي لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

تعتبر النسخة بيجو 3008 موديل 2024، من اشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار الاسد الفرنسي في مصر، عن فئة الـ SUV، ويتم تقديمها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اسعار رسمية تبدأ من مليون و759.990 جنيه، حتى 2 مليون و69.990 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى ابرز التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

بيجو 3008 موديل 2024

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 CC تيربو.

قوة قدرها 165 حصان و عزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار "دفع امامي".

انطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 8.9 ثانية.

استهلاك بنزين يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة.

مثبت سرعة.

زر تشغيل إيقاف المحرك.

بيجو 3008 موديل 2024

مكيف هواء أوتوماتيك.

فرامل يد كهربائية.

عجلة القيادة متعددة الوظائف.

عدد 6 مكبرات صوتية.

شاشة وسائط 8 بوصة.

عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.

جنوط رياضية 17 و 18 بوصة.

فتحة سقف بانوراما.

بيجو 3008 موديل 2024

حساسات ركن أمامية وخلفية.

كاميرا.

شاحن لاسلكي.

إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية.

مراقبة ضغط الإطارات.

فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وسائد هوائية للحماية.

برنامج دعم الفرامل ABA.

بيجو 3008 موديل 2024

مقاعد كهربائية التحكم.

بصمة للتحكم في فتح وغلق السيارة.

حساسات مطر.

مرآة ذاتية التعتيم.

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

فرش جلد للمقاعد واخر قماشي.

مساند أمامية وخلفية لليد.

بيجو 3008 موديل 2024

تعرف على الاسعار الرسمية لجميع فئات بيجو 3008 موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,759,990 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,889,990 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 2,059,990 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 2,069,990 جنيه.