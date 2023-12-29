عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الرسمي لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

بيجو 3008 موديل 2024
بيجو 3008 موديل 2024

تعتبر النسخة بيجو 3008 موديل 2024، من اشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار الاسد الفرنسي في مصر، عن فئة الـ SUV، ويتم تقديمها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اسعار رسمية تبدأ من مليون و759.990 جنيه، حتى 2 مليون و69.990 جنيه.

سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

بعد أسعار ديسمبر .. بيجو 408 موديل 2024 اعرف بكام ؟

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها بيجو.. وكم يبلغ سعرها

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى ابرز التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

بيجو 3008 موديل 2024
  • محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 CC تيربو.
  • قوة قدرها 165 حصان و عزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار "دفع امامي".
  • انطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 8.9 ثانية.
  • استهلاك بنزين يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • سرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة.
  • مثبت سرعة.
  • زر تشغيل إيقاف المحرك.
بيجو 3008 موديل 2024
  • مكيف هواء أوتوماتيك.
  • فرامل يد كهربائية.
  • عجلة القيادة متعددة الوظائف.
  • عدد 6 مكبرات صوتية.
  • شاشة وسائط 8 بوصة.
  • عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.
  • جنوط رياضية 17 و 18 بوصة.
  • فتحة سقف بانوراما.
بيجو 3008 موديل 2024
  • حساسات ركن أمامية وخلفية.
  • كاميرا.
  • شاحن لاسلكي.
  • إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية.
  • مراقبة ضغط الإطارات.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • برنامج التوازن الإلكتروني ESP.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • برنامج دعم الفرامل ABA.
بيجو 3008 موديل 2024
  • مقاعد كهربائية التحكم.
  • بصمة للتحكم في فتح وغلق السيارة.
  • حساسات مطر.
  • مرآة ذاتية التعتيم.
  • مرايات جانبية كهربائية التحكم.
  • فرش جلد للمقاعد واخر قماشي.
  • مساند أمامية وخلفية لليد.
بيجو 3008 موديل 2024

تعرف على الاسعار الرسمية لجميع فئات بيجو 3008 موديل 2024 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,759,990 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,889,990 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 2,059,990 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 2,069,990 جنيه.

بيجو دعاء صلاة الاستخارة تقنية الفار SUV بيجو 3008 موديل 2024 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

بعد موجة الأمطار الغزيرة الساعات الماضية|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

موضوعات متعلقة

بأفضل سعر .. اركب رينو لوجان "أوتوماتيك" موديل 2016

اركب هيونداي النترا "أوتوماتيك" 2007 بهذا السعر

مزاد جديد لسيارات الجمارك ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

مرسيدس تقدم نسختها العائلية V-CLASS الجديدة .. وتكشف عن أسعارها

ارخص سيارة هاتشباك موديل 2024 من ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

بالأسعار .. أشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

أكبر تجمع للسيارات المعدلة في ستاد القاهرة .. صور

بـ 95 ألف جنيه فقط .. اشتر أشهر سيارة من هيونداي

ترشيحاتنا

الأونروا: جنود إسرائيليون يطلقون النار على حافلة تحمل مساعدات

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين

ارتفاعات غير مسبوقة وتاريخية في أسعار الذهب

أول امرأة في العالم تجمع أكثر من 100 مليار دولار.. من هي؟

إعفاء مستخدمي تطبيق انستا باي من رسوم التحويلات النقدية

دعاء يوم الجمعة للسعادة وراحة البال ..احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

شاهد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة غريبة في برنامجها

بلقطات جريئة..شاهد إطلالة ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا مع خطيبها

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ