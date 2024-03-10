تعتبر النسخة 5008 موديل 2024 من اشهر اصدارات الاسد الفرنسي "بيجو" بالسوق المصري، والتي تنطلق عبر 4 فئات من التجهيزات، منها اصدارات الـ 5 مقاعد، والنسخة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، جميعهم ينتموا إلى فئة السيارات العائلية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري، وابرز التجهيزات الفنية.

بيجو 5008 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024

تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 5008 موديل 2024

ويصل متوسط استهلاك السيارة بيجو 5008 موديل 2024 من الوقود نحو 6 لتر عندما تخوض مسافة قدرها 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بهذا هذه النسخة، يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

بيجو 5008 موديل 2024

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة ACTIVE PACK موديل 2024 بسعر 2,659,990 جنيه.

ثاني فئة ALLURE PACK موديل 2024 بسعر 2,799,990 جنيه.

ثالث فئة GT موديل 2024 بسعر 2,969,990 جنيه.

رابع فئة GT RED INTERIOR موديل 2024 بسعر 2,979,990 جنيه.