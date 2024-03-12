ميتسوبيشي اكليبس كروس "الرياضية" وسعرها الرسمي في مصر

تعتبر السيارة اكليبس كروس الرياضية، هي اغلى اصدارات علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، حيث تقدم بأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 و1,870,000 جنيه، ويتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اطلالة تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 وابرز مواصفاتها الفنية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

زر تشغيل وايقاف المحرك.

بصمة.

سنتر لوك وريموت تحكم.

4 زجاج كهربائي.

مكيف هواء.

فتحة سقف.

مرايات جانبية كهربائية.

مثبت سرعة.

كاميرا خلفية.

مقاعد كهربائية.

حساسات ركن.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

نظام الثبات الالكتروني.

فرامل ABS وEBD.

بلوتوث.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة تعمل باللمس.

مقود حركة "مالتي فانكشن".

محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

4 سلندر.

قوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

زمن التسارع 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية في مصر

أول فئة INSPORT GLX موديل 2024 بسعر 1,675,000 جنيه.

ثاني فئة INSPIRE GLS موديل 2024 بسعر 1,740,000 جنيه.

ثالث فئة INSTYLE GLS موديل 2024 بسعر 1,800,000 جنيه.

رابع فئة GLX 4WD موديل 2024 بسعر 1,870,000 جنيه.