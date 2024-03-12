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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي I10 "أوتوماتيك" موديل 2013 .. اعرف سعرها

هيونداي I10 مويل
هيونداي I10 مويل 2013

يضم سوق السيارات المستعملة باقة من طرازات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، والتي استطاعت طوال مسيرتها الحافلة أن تعزز من تواجدها محليًا وعالميًا، بطرح عدد كبير من السيارات المتنوعة، وسواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك.

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وتعد النسخة هيونداي I10 من اشهر السيارات التي تنتمي إلى هذه الفئة، وظهرت إحدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، تحت حالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 130 كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، مع تحديث للهيكل الخارجي بشكل كامل عدا السقف.

هيونداي I10 مويل 2013 

وتنتمي السيارة هيونداي I10 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2013، وتأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار يعمل بتقنية الدفع الأمامي بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية 86 حصانا، وسرعة قصوى تصل 155 كيلومتر في الساعة.

هيونداي I10 مويل 2013 

وتأتي السيارة هيونداي I10 بمصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مفهوم رباعي الابواب، واطارات جديدة، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، مع مقاعد من الجلد، وعواكس ضوئية خلفية.

هيونداي I10 مويل 2013 

سعر السيارة هيونداي I10 مويل 2013 

 

تباع السيارة هيونداي I10 موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر يبلغ 400 ألف جنيه.

هيونداي I10 مويل 2013 
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