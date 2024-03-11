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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2023 للبيع بهذا السعر

هيونداي توسان 2023
هيونداي توسان 2023

ظهرت السيارة هيونداي توسان فئة NIGHT للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1800 كيلومتر، بينما تحتفظ السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب إنتمائها لموديلات 2023.

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تضم السيارة هيونداي توسان 2023 فئة NIGHT والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، فتحة سقف بانوراما، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، جنوط رياضية.

هيونداي توسان 2023 

وتحتوي هيونداي توسان على حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، 4 زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة متعدد الوظائف.

هيونداي توسان 2023 

وزودت السيارة هيونداي توسان بمصابيح أمامية ذات تصميم يتسم بالشراسة، مع مصابيح ضباب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، انذار مانع للسرقة، سبويرل خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

هيونداي توسان 2023 

وتعتمد السيارة هيونداي توسان فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، متصل بمحرك 1600 CC "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بـ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 

سعر هيونداي توسان 2023 

 

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة "كسر الزيرو" بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه.

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