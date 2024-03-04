هيونداي النترا HD موديل 2021 "فبريكا".. بأحسن سعر

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD من أشهر سيارات السيدان بالشارع المصري، وظهرت إحدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل موديل 2021، وقطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر فقط.

وتباع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 بواسطة احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وتضم السيارة عدد من التجهيزات تتضمن، مصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعوم باشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة الشكل.

هيونداي النترا HD

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD 2021 بنوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وقفل مركزي للابواب مع ريموت تحكم، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرنج، وزجاج خلفي مظلل، ونظام مانع للسرقة إيموبليزر، وانذار، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

هيونداي النترا HD

زودت السيارة هيونداي النترا HD بناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومتصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا و156 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 182 كيلومتر في الساعة، وزمن للتسارع يبلغ 11.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD 2021

وتباع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 670 ألف جنيه.