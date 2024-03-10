هيونداي أكسنت RB موديل 2016 «فبريكا» بأرخص سعر للمستعمل

تعتبر السيارة أكسنت RB من اشهر السيارات التي تقدمها شركة هيونداي في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان أو الهاتشباك الاقتصادية، وظهرت إحدى هذه الطرازات للبيع على الإنترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 12 ألف كيلومتر فقط.

وتأتي السيارة اكسنت RB صاحبة هذا الموضوع ضمن موديلات 2016، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، مع تصميم الهاتشباك، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن مصابيح ضباب، فرش جلد، نظام صوتي ترفيهي، 4 زجاج كهربائي، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم وقفل مركزي.

هيونداي اكسنت RB موديل 2016

تضم السيارة اكسنت RB مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مصابيح أمامية حادة الشكل، مدخل AXU وUSB، عجلة قيادة باور سيترنج، مكيف هواء يدوي، مساحة تخزين خلفية مناسبة، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 5 مقاعد.

هيونداي اكسنت RB موديل 2016

تعتمد السيارة اكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي 4 سلندر، يمكنه انتاج 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك"، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

ههيونداي اكسنت RB موديل 2016يونداي اكسنت RB موديل 2016

سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016

تباع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016 بعد أن ظهرت على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال بيع السيارات بسعر 520 ألف جنيه.