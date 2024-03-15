أرخص سيارة فرنسية بالسوق المصري موديل 2024 .. بهذا السعر

مازالت السيارة رينو تاليانت 2024 تتصدر قائمة أرخص السيارات الفرنسية المقدمة بالسوق المصري، مقارنة بعدد من السيارات الأخرى ضمن طرازات الفئة الإقتصادية التي تعمل علامات تجارية فرنسية، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة.

وتعتبر رينو تاليانت هي النسخة الأحدث في السوق المصري بين طرازات الصانع الفرنسي، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، الأولى EVOLUTION والثانية TECHNO، مع أسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه.

رينو تاليانت 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات ارخص سيارة فرنسية في مصر عن فئة السيدان "رينو تاليانت" 2024

تضم السيارة رينو تاليانت موديل 2024 تجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، قفل مركزي، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، جنوط، مثبت سرعة، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا.

رينو تاليانت 2024

كما تحتوي السيارة رينو تاليانت موديل 2024 على مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية التحكم بالناحية الأمامية والخلفية، نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB، ونظام مانع للسرقة إيموبليزر، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.

رينو تاليانت 2024

وتعمل السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT مع تقنية الدفع الأمامي، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات 1000 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة قدرها 100 حصان و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو تاليانت 2024

أسعار رينو تاليانت موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك EVOLUTION موديل 2024 بسعر 925,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك TECHNO موديل 2024 بسعر 1,025,000 جنيه.