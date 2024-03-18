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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات بالسوق المصري.. استقرار أسعار نيسان سنترا.. و«إم جي 5» و«هيونداي أكسنت RB» بأفضل سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة عائلية زيرو فئة الـ 7 ركاب.. تباع بهذه الأسعار

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، ومنها النسخة شيفروليه N300، حيث تتصدر تلك النسخة قائمة السيارات الارخص سعرًا التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، وذلك عن فئة السيارات العائلية بين موديلات 2024.

 

استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

استقرت أسعار سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة سنترا موديل 2024، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات هم BASE وUPPER، وتنتميان إلى عائلة السيدان، مع أسعار رسمية تبدأ من 821 ألف جنيه.

 

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 "هاي لاين" بأفضل سعر

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 فئة Highline TINTED GLASS الأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تقدم بمفهوم الفبريكا وعداد كيلومترات 0.

 

سيارة فرنسية موديل 2024 بأرخص سعر في مصر .. ما هي؟

تعتبر السيارة الفرنسية "سي اليزيه" أرخص إصدارات العلامة التجارية ستروين المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان بين موديلات 2024، والتي يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات هما COMFORT و LUXURY.

 

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

يضم السوق المحلي عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية، وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية كروس اوفر وعائلة الـ SUV.

 

أم جي 5 "أعلى فئة" بأرخص سعر للمستعمل

تقدم شركة ام جي الصينية عددا كبيرا من اصداراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة MG5 التي تنتمي إلى عائلة السيدان، بل تعد هي النسخة الارخص سعرًا بين جميع طرازاتها المقدمة محليًا.

 

أغلى سيارة تقدمها بيجو بالسوق المصري .. اعرف بكام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو"، عددا كبيرا من السيارات في السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية والـ SUV، وتعتبر النسخة 5008 هي الأغلى سعرًا بين جميع طرازات العلامة الفرنسية المطروحة في مصر، بين موديلات 2024.

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