أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات بالسوق المصري.. استقرار أسعار نيسان سنترا.. و«إم جي 5» و«هيونداي أكسنت RB» بأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، ومنها النسخة شيفروليه N300، حيث تتصدر تلك النسخة قائمة السيارات الارخص سعرًا التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، وذلك عن فئة السيارات العائلية بين موديلات 2024.

استقرت أسعار سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة سنترا موديل 2024، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات هم BASE وUPPER، وتنتميان إلى عائلة السيدان، مع أسعار رسمية تبدأ من 821 ألف جنيه.

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 فئة Highline TINTED GLASS الأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تقدم بمفهوم الفبريكا وعداد كيلومترات 0.

تعتبر السيارة الفرنسية "سي اليزيه" أرخص إصدارات العلامة التجارية ستروين المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان بين موديلات 2024، والتي يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات هما COMFORT و LUXURY.

يضم السوق المحلي عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية، وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية كروس اوفر وعائلة الـ SUV.

تقدم شركة ام جي الصينية عددا كبيرا من اصداراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة MG5 التي تنتمي إلى عائلة السيدان، بل تعد هي النسخة الارخص سعرًا بين جميع طرازاتها المقدمة محليًا.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو"، عددا كبيرا من السيارات في السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية والـ SUV، وتعتبر النسخة 5008 هي الأغلى سعرًا بين جميع طرازات العلامة الفرنسية المطروحة في مصر، بين موديلات 2024.