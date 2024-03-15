السعر الرسمي لـ"ام جي 6" 2024 في مصر.. الأسرع في فئتها

تقدم شركة ام جي عددًا كبيرًا من السيارات داخل السوق العالمي والمحلي، حيث تتنوع اصداراتها بحسب التجهيزات الفنية والتصميمات الخارجية ايضا، وتعد السيارة MG 6 واحدة من اشهر سياراتها، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى كونها أسرع طرازات العلامة التجارية في مصر.

تتسارع السيارة MG 6 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7 ثواني، حيث تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 169 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ام جي 6

وتستهلك السيارة MG 6 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، كما تضم عدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ام جي 6

وتضم MG 6 موديل 2024 وسائد هوائية، منظومة مكابح عالية الاداء، مثبت سرعة، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، مقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف، زجاج ومرايات جانبية كهربائية التحكم، انذار، ريموت تحكم، مصابيح ضباب، اضاءة LED.

ام جي 6

أسعار ام جي 6 الرسمية موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك LUX BLACK INTERIOR موديل 2024 بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUX RED INTERIOR موديل 2024 بسعر 1,425,000 جنيه.