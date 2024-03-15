عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

السعر الرسمي لـ"ام جي 6" 2024 في مصر.. الأسرع في فئتها

ام جي 6
ام جي 6

تقدم شركة ام جي عددًا كبيرًا من السيارات داخل السوق العالمي والمحلي، حيث تتنوع اصداراتها بحسب التجهيزات الفنية والتصميمات الخارجية ايضا، وتعد السيارة MG 6 واحدة من اشهر سياراتها، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى كونها أسرع طرازات العلامة التجارية في مصر.

إم جي 5 «أعلى فئة» موديل 2022 وبأرخص سعر

اشتري ام جي HS موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل .. أعلى فئة

إم جي 5 "كسر زيرو" 2024 أعلى فئة .. اعرف بكام ؟

إم جي ZS "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

تتسارع السيارة MG 6 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7 ثواني، حيث تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 169 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ام جي 6

وتستهلك السيارة MG 6 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، كما تضم عدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ام جي 6

وتضم MG 6 موديل 2024 وسائد هوائية، منظومة مكابح عالية الاداء، مثبت سرعة، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، مقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف، زجاج ومرايات جانبية كهربائية التحكم، انذار، ريموت تحكم، مصابيح ضباب، اضاءة LED.

ام جي 6

أسعار ام جي 6 الرسمية موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك LUX  BLACK INTERIOR موديل 2024 بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUX RED INTERIOR  موديل 2024 بسعر 1,425,000 جنيه.

ام جي MG 6 أسعار إم جي 6 أسعار ام جي 6 الرسمية أسعار ام جي 6 الرسمية موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

موضوعات متعلقة

رخص 100 ألف جنيه.. أسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

أسعار سكودا كودياك 2024 الرسمية في مصر

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

مرسيدس CLA 200 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

أرخص سيارة فرنسية بالسوق المصري موديل 2024 .. بهذا السعر

أسعار 5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني .. منها MG وجيلي

رخصت 300 ألف جنيه.. السعر الرسمي لـ سانج يونج توريس 2024

ترشيحاتنا

عمق الأزمة.. بيان شديد اللهجة من الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

شيخ الأزهر: لولا شهداء غزة ما استيقظت القضية الفلسطينية في الضمير الإنساني العالمي

نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

خطيب المسجد النبوي: غاية الصوم والمراد به تحقيق التقوى ورأسها التوحيد

التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

فيديو

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ