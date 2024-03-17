استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

استقرت أسعار سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة سنترا موديل 2024، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات هم BASE وUPPER، وتنتميان إلى عائلة السيدان، مع أسعار رسمية تبدأ من 821 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 في مصر، وعرض أبرز المواصفات والتجهيزات.

نيسان سنترا 2024

أبعاد السيارة نيسان سنترا 2024

عرض 1760 مم.

ارتفاع 1495 مم.

خلوص ارضي 165 مم.

طول كلي 4615 مم.

مساحة تخزين 510 لتر.

نيسان سنترا 2024

مواصفات وتجهيزات نيسان سنترا 2024

محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.

سعة 1600 سي سي.

قوة 118 حصان.

عزم الدوران 154 نيوتن متر.

ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.

4 زجاج كهربائي.

مرايات كهربائية التحكم.

قفل مركزي.

ريموت تحكم وانذار.

نيسان سنترا 2024

بلوتوث.

4 مكبرات صوتية.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

بصمة.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

نظام تحكم في الطارة "مالتي فانكشن".

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS وEBD.

جنوط.

مصابيح ضباب.

أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر

شهدت الأسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث تقدم الفئة الأولى بسعر يبلغ 821 ألف جنيه، و999 ألف جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.