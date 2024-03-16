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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2024 "كسر زيرو" خليجي .. بأرخص سعر

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة عبر سنوات، وظهرت احدى اصدارات هذه الايقونة، للبيع على الانترنت تحت مفهوم "كسر الزيرو" وبحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

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وتأتي السيارة تويوتا كورولا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن موديلات 2024، بمواصفات خليجي، وتم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، وقفل مركزي للابواب.

تويوتا كورولا 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2024 على نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، بلوتوث، راديو، مدخل USB، انذار، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع اللالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى قفل مركزي، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية.

تويوتا كورولا 

وتعمل السيارة تويوتا كورولا 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 120 حصان و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى 189 كم/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

تويوتا كورولا 

ابعاد السيارة تويوتا كورولا 2024

 

  • طول 4630 مم.
  • عرض 1780 مم.
  • ارتفاع 1435 مم.
  • قاعدة عجلات 2700 مم.
  • مساحة تخزين خلفية 470 مم.
تويوتا كورولا 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2024 "كسر زيرو" خليجي 

 

ظهرت السيارة تويوتا كورولا 2024 للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر مليون و150 ألف جنيه.

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