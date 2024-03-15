مرسيدس CLA 200 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

ظهرت سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 للبيع على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1700 كيلومتر فقط، حيث تباع تحت مسمى "كسر الزيرو"، مع احتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

وتأتي السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج 136 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

ويمكن للسيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثواني، وسرعة قصوى 216 كيلومتر/ساعة، مع استهلاك جيد للوقود يقدر بـ 5.7 لتر عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

تضم السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، نوافذ كهربائية، مرايات كهربائية جانبية،فتحة سقف بانوراما، نظام التشغيل الذكي، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح "بصمة"، زجاج خلفي مظلل.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

وتحتوي مرسيدس CLA 200 موديل 2023 على مثبت سرعة، مكيف هواء، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، شاشة كبيرة الحجم مع لوحة عدادات دجيتال، ووسائد هوائية للحماية أمامية وخلفية وجانبية، ونظام صوتي ترفيهي، وباقة من أدوات مساعدة قائد المركبة وانظمة فرامل متطورة.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال إلكترونيًا، وبسعر يبلغ 3 مليون و100 ألف جنيه.