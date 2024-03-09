الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر، من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات من التجهيزات وهم SMART و ELEGANCE والفئة الثالثة SPORT، مع أسعار رسمية تبدأ من 3 مليون جنيه.

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2024 بعدد من التجهيزات منها مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح"بصمة"، مرايات كهربائية ضم، جنوط رياضية، اضاءة LED، انظمة حماية تتضمن وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية.

تويوتا فورتشنر 2024

وتحتوي السيارة تويوتا فورتشنر 2024 على انظمة صوت ترفيهية، وحساسات حركة، وشاشة تعمل باللمس، كاميرا، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وخاصية رصد النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، وزجاج خلفية مظلل، وسبويرل رياضي.

تويوتا فورتشنر 2024

وعن القدرات الفنية تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 234 حصان و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الكلي.

تويوتا فورتشنر 2024

وتأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2024 عبر فئتها الأولى بتقنية الدفع الخلفي، حيث تستمد قوتها من محرك اخر سعة 2700 سي سي، 4 سلندر،يولد قوة إجمالية قدرها 163 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة سداسي السرعات.

السعر الرسمي لجميع فئات السيارة تويوتا فورتشنر 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر 2024 بسعر 3 مليون جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر 2024 بسعر 3 مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر 2024 بسعر 3 مليون و500 ألف جنيه.