مأساة أسرة في بدر.. مصرع طفلة وإصابة والديها وخالتها بحادث مروع

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها، وأصيب والدها ووالدتها وخالتها، إثر انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني بمدينة بدر بالقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثمان الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كواليس الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني وانقلابها بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وإصابة والدها ووالدتها وخالتها بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، فيما تم إيداع جثمان الطفلة بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وعملت الأجهزة المعنية على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن جثمان الطفلة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.