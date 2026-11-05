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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 44 آخرين في الضفة الغربية.. والاحتلال يهدم منزلا غرب سلفيت

إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 44 آخرين في الضفة الغربية.. والاحتلال يهدم منزلا غرب سلفيت
إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 44 آخرين في الضفة الغربية.. والاحتلال يهدم منزلا غرب سلفيت
أ ش أ

 أُصيب 3 فلسطينيين، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 44 فلسطينيا، خلال اعتداءات واقتحامات نفذتها، اليوم الخميس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامنا مع هدم منزل في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب ورش غاز الفلفل على مواطنين في التجمعات البدوية بمنطقة أرض سطيح في قرية الديوك التحتا غرب أريحا، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين.

وأضافت أن المستوطنين اقتحموا أراضي ومنازل المواطنين في المنطقة، ورعوا أغنامهم في أراضي الديوك التحتا، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على المواطنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها.

كما اعتقلت تسعة مواطنين من مسافر يطا وخلة عميرة جنوب الخليل، واستولت على مركبة وجرارين زراعيين تعود للمواطنين ومجلس قروي المسافر، فيما اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأشارت «وفا» إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا مواطنين من بلدتي عصيرة الشمالية شمال نابلس، وتل جنوب غربها.

وفي سياق آخر، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في هدم منزل ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأوضحت «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، برفقة جرافة عسكرية، وتوجهت إلى منطقة العقدة غرب البلدة، وشرعت في هدم منزل مكون من طابق بمساحة 100 متر مربع، إضافة إلى منطقة «الروف».

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت، خلال عملية الهدم، مواطنا إخطارا بوقف العمل والبناء لمنزله في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن الاحتلال سبق أن سلم نحو 10 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة بالسكان في منطقة العقدة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية هدم منزل في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت مستوطنين بحماية قوات الاحتلال

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