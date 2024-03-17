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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر

 نيسان صني 2024
 نيسان صني 2024

تنتمي السيارة نيسان صني موديل 2024 إلى فئة السيدان الإقتصادية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وتقدم السيارة محليًا من خلال 4 فئات، الأولى مانيوال فئة BASE LINE بسعر رسمي يبدأ من 695,400 جنيه، بينما يصل السعر الرسمي لأعلى فئة وهي SUPER SALOON إلى 761 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات السيارة نيسان صني 2024 وأسعارها الرسمية في مصر عن جميع الفئات.

 نيسان صني 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة نيسان صني 2024

 

  • مكيف هواء يدوي/تاتش
  • 4 زجاج كهربائي.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • 4 مكبرات صوتية.
  • مرايات كهربائية جانبية وتقنية "ضم".
  • ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة.
  • بصمة وزر تشغيل وايقاف المحرك.
  • حساسات ركن خلفية.
 نيسان صني 2024
  • كاميرا.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • سبويلرخلفي.
  • جنوط.
  • وسائد هوائية للحماية بعدد 2.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
 نيسان صني 2024
  • انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • قوة 108 حصان و134 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار واخر مانيوال 5 غيار.
 نيسان صني 2024

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في السوق المصري 

 

الفئة الأولى مانيوال BASE LINE موديل 2024 بسعر 695 ألف و400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك BASE LINE موديل 2024 بسعر 726 ألف و500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك PLUS موديل 2024 بسعر 747 ألف جنيه.

الفئة الرابعة SUPER SALOON موديل 2024 بسعر 761 ألف جنيه.

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