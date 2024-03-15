عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر.. اركب ميتسوبيشي لانسر بوما "أوتوماتيك"

ميتسوبيشي لانسر بوما
ميتسوبيشي لانسر بوما

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما، واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى العلامة التجارية اليابانية، والإعتمادية، بالاضافة إلى الاداء الجيد، والتصميم الخارجي من فئة السيدان صاحب المساحة الداخلية الرحبة والسعة الخلفية التخزينية المناسبة.

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

ميتسوبيشي اكليبس كروس "الرياضية" وسعرها الرسمي في مصر

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

ميتسوبيشي لانسر 2003 أوتوماتيك بأفضل سعر .. صور

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 175 ألف كيلومتر، مع الاحافاظ بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي إلى إعادة طلاء للتحديث، مع إنمائتها لموديلات 2008.

ميتسوبيشي لانسر بوما 

وتضم السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما فرش من الجلد للمقاعد والأرضية، بالاضافة إلى وجود مرايات جانبية كهربائية التحكم، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، مسند لليد يضم مكان مخصص للتخزين، بالاضافة إلى 4 زجاج كهربائي لجميع نوافذ السيارة، وسبويلر خلفي يضم اشارة STOP.

ميتسوبيشي لانسر بوما 

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ولم تضح المعلومات الخاصة بمحرك هذه السيارة، ولكنها انطلقت محليًا عبر فئتين الاولى بمحرك 1300 سي سي، يمكنه ضخ 88 حصان، والاخر 1600 سي سي بقوة 105 حصان.

ميتسوبيشي لانسر بوما 

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2008 

 

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر يبلغ 340 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر ميتسوبيشي لانسر ميتسوبيشي لانسر بوما السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما لانسر بوما للبيع سعر ميتسوبيشي لانسر سعر ميتسوبيشي لانسر بوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

موضوعات متعلقة

رخص 100 ألف جنيه.. أسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

أسعار سكودا كودياك 2024 الرسمية في مصر

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

مرسيدس CLA 200 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

أرخص سيارة فرنسية بالسوق المصري موديل 2024 .. بهذا السعر

أسعار 5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني .. منها MG وجيلي

رخصت 300 ألف جنيه.. السعر الرسمي لـ سانج يونج توريس 2024

ترشيحاتنا

لماذا سميت سورة الأعراف هكذا .. ومن هم المذكورون بها

لماذا صيام رمضان فرض؟ خطيب المسجد النبوي: سر بين العبد وربه

رونالدو على رأس قائمة البرتغال في التوقف الدولي لمبارتي سلوفينيا

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

أعرف الزيادة كام| موعد صرف مرتبات مارس…ومفاجأة بشأن شهري أبريل ومايو

خطيب المسجد النبوي: الصوم تربية على حسن التعامل بين الخلائق بجميل الأقوال والأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ