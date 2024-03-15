بأقل سعر.. اركب ميتسوبيشي لانسر بوما "أوتوماتيك"

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما، واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى العلامة التجارية اليابانية، والإعتمادية، بالاضافة إلى الاداء الجيد، والتصميم الخارجي من فئة السيدان صاحب المساحة الداخلية الرحبة والسعة الخلفية التخزينية المناسبة.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 175 ألف كيلومتر، مع الاحافاظ بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي إلى إعادة طلاء للتحديث، مع إنمائتها لموديلات 2008.

ميتسوبيشي لانسر بوما

وتضم السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما فرش من الجلد للمقاعد والأرضية، بالاضافة إلى وجود مرايات جانبية كهربائية التحكم، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، مسند لليد يضم مكان مخصص للتخزين، بالاضافة إلى 4 زجاج كهربائي لجميع نوافذ السيارة، وسبويلر خلفي يضم اشارة STOP.

ميتسوبيشي لانسر بوما

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ولم تضح المعلومات الخاصة بمحرك هذه السيارة، ولكنها انطلقت محليًا عبر فئتين الاولى بمحرك 1300 سي سي، يمكنه ضخ 88 حصان، والاخر 1600 سي سي بقوة 105 حصان.

ميتسوبيشي لانسر بوما

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2008

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر يبلغ 340 ألف جنيه.