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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

ميتسوبيشي إكسابندر
ميتسوبيشي إكسابندر 2024

تصدرت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر قائمة السيارات الأكثر مبيعاً لشهر يناير 2024، وذلك عن فئة الـ MPV-B العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، بعد أن حققت حصة سوقية بلغت 94.3 % خلال يناير الماضي، وذلك بحسب تقارير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك " AMIC".

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وتأتي السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 بتصميم كبير الحجم، مع مقصورة واسعة تتسع لـ 7 أفراد، بالإضافة إلى إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر، بالإضافة إلى مظهر عصري ومقدمة تتسم بالشراسة.

ميتسوبيشي إكسابندر 2024

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي إكسابندر على جنوط ومرايات كهربائية جانبية مدعومة باشارات ضوئية، واضاءة LED، مع وجود حساسات ركن خلفية، كاميرا، تعمل عبر شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي واندرويد أوتو.

ميتسوبيشي إكسابندر 2024

وزودت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر بمكيف هواء، وعجلة قيادة تعمل باللمس، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من التصادم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى قفل مركزي، ريموت تحكم.

ميتسوبيشي إكسابندر 2024

وزودت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك 1500 CC، يمكنه إنتاج 104 حصان و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

 

سعر السيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 الرسمي في مصر 

 

الفئة الأولى ميتسوبيشي إكسابندر 2024 بسعر مليون و440 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي إكسابندر 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.

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