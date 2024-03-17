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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة فرنسية موديل 2024 بأرخص سعر في مصر .. ما هي؟

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه 2024

تعتبر السيارة الفرنسية "سي اليزيه" أرخص إصدارات العلامة التجارية ستروين المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان بين موديلات 2024، والتي يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات هما COMFORT و LUXURY.

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مواصفات وأسعار السيارة ستروين سي اليزيه 2024 

 

تأتي السيارة ستروين سي اليزيه بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يمكنه إنتاج 115 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيارات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 ستروين سي اليزيه 2024 

وتضم السيارة ستروين سي اليزيه باقة من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، مرايا جانبية كهربائية، قفل مركزي "سنتر لوك"، إنذار مانع للسرقة، مثبت سرعة، مكيف هواء، عجلة قيادة باور.

 ستروين سي اليزيه 2024 

وتحتوي السيارة ستروين سي اليزيه 2024 على وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة إلى نظام ترفيهي ومكبرات صوتية، بلوتوث، مدخل USB، زجاج خلفي مظلل.

 ستروين سي اليزيه 2024 

أبعاد السيارة ستروين سي اليزيه 2024

 

  • الطول 4427 مم.
  • العرض 1948 مم.
  • الارتفاع 1466 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2652 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 156 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 506 لترات.
 ستروين سي اليزيه 2024 

أسعار ستروين سي اليزيه 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك COMFORT موديل 2024 بسعر 1,060,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUXURY موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.

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