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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

السعر الرسمي لأصغر سيارة "أوتوماتيك" تقدمها ستروين في مصر

ستروين C3 موديل 2024
ستروين C3 موديل 2024

تعتبر السيارة C3 هي أصغر اصدارات العلامة التجارية الفرنسية ستروين بالسوق المصري، التي تنتمي إلى عائلية الهاتشباك، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات، الأولى FEEL والثانية SHINE، جميعهم يعتمد على نفس القدرات الفنية وبناقل سرعات أوتوماتيكي، ولكن بإختلاف التجهيزات.

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ويقدم موقع"صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي لأصغر سيارة من ستروين "C3" موديل 2024 بالسوق المصري، وابرز المواصفات والتجهيزات.

ستروين C3 موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة ستروين C3 موديل 2024

  • محرك 1200 سي سي.
  • قوة 110 حصان.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • تقنية الدفع الامامي للعجلات.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • حساسات ركن خلفية.
ستروين C3 موديل 2024 
  • كاميرا لسهولة الاصطفاف.
  • نظام مانع السرقة إيموبليزر.
  • ريموت تحكم وقفل مركزي.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط.
ستروين C3 موديل 2024 
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • عجلة قيادة "مالتي فانكشن" تضم العديد من أدوات المساعدة.
  • زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مصابيح نهارية.
ستروين C3 موديل 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 موديل 2024 في مصر 

أول فئة ستروين C3 موديل 2024 FEEL بسعر 1,230,000 جنيه.

ثاني فئة ستروين C3 موديل 2024 SHINE بسعر 1,390,000 جنيه.

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