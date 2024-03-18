عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أغلى سيارة تقدمها بيجو بالسوق المصري .. اعرف بكام

بيجو 5008 موديل 2024
بيجو 5008 موديل 2024

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو"، عددا كبيرا من السيارات في السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية والـ SUV، وتعتبر النسخة 5008 هي الأغلى سعرًا بين جميع طرازات العلامة الفرنسية المطروحة في مصر، بين موديلات 2024.

ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو في مصر .. الأسعار الرسمية

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر

أرخص سيارة رياضية تقدمها "جاك" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تويوتا كورولا 2024 "كسر زيرو" خليجي .. بأرخص سعر

طرحت السيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات وهم ACTIVE PACK و ALLURE PACK والفئة GT و GT RED INTERIOR، مع أسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و659.990 جنيها، حتى 2 مليون و979.990 جنيها، ومقصورة داخلية تتسع من 5 إلى 7 مقاعد بحسب الفئات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024، بالإضافة إلى أسعارها الرسمية.

بيجو 5008 موديل 2024 

تجهيزات ومواصفات بيجو 5008 موديل 2024

 

  • مثبت سرعة.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • زجاج كهربائي.
  • مرايات جانبية كهربائية "ضم".
  • جنوط.
  • مقاعد كهربائية التحكم.
  • انذار مانع للسرقة.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا للمتابعة و360 درجة.
  • فتحة سقف بانوراما.
بيجو 5008 موديل 2024 
  • زجاج خلفي مظلل.
  • بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة.
  • مصابيح ضباب.
  • اضاءة LED.
  • بلوتوث وراديو ومدخل USB.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • أنظمة مكابح لمساعدة قائد المركبة.
  • وسائد هوائية للحماية.
بيجو 5008 موديل 2024 
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • محرك رباعي الأسطوانات "تيربو".
  • قوة إجمالية للمحرك 165 حصان.
  • عزم الدوران 240 نيوتن متر.
  • زمن التسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,659,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,799,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,969,990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,979,990 جنيه.

بيجو مباراة اتحاد جدة والباطن تقنية الفار بيجو 5008 بيجو 5008 موديل 2024 أسعار بيجو 5008 اسعار بيجو 5008 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

للإيد الشقيانة .. أسعار سيارات JMC نصف نقل موديل 2024

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. بالأسعار

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر

تويوتا كورولا 2024 "كسر زيرو" خليجي .. بأرخص سعر

سيارة هاتشباك اقتصادية وبأرخص سعر في مصر .. ما هي ؟

هيونداي توسان موديل 2022 .. اِعرف سعرها للبيع مستعمل

أرخص سيارة رياضية تقدمها "جاك" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

أسعار 5 سيارات رياضية في مصر .. منها سبورتاج و MG

ترشيحاتنا

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بيان عاجل من حماس بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء بغزة

بالاشتراك مع الشاباك.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مجمع الشفاء

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

رئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

لوك جديد.. مي كساب تبهر متابعيها بقصة شعر مختلفة

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ