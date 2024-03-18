أغلى سيارة تقدمها بيجو بالسوق المصري .. اعرف بكام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو"، عددا كبيرا من السيارات في السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية والـ SUV، وتعتبر النسخة 5008 هي الأغلى سعرًا بين جميع طرازات العلامة الفرنسية المطروحة في مصر، بين موديلات 2024.

طرحت السيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات وهم ACTIVE PACK و ALLURE PACK والفئة GT و GT RED INTERIOR، مع أسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و659.990 جنيها، حتى 2 مليون و979.990 جنيها، ومقصورة داخلية تتسع من 5 إلى 7 مقاعد بحسب الفئات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024، بالإضافة إلى أسعارها الرسمية.

بيجو 5008 موديل 2024

تجهيزات ومواصفات بيجو 5008 موديل 2024

مثبت سرعة.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

زجاج كهربائي.

مرايات جانبية كهربائية "ضم".

جنوط.

مقاعد كهربائية التحكم.

انذار مانع للسرقة.

حساسات ركن.

كاميرا للمتابعة و360 درجة.

فتحة سقف بانوراما.

بيجو 5008 موديل 2024

زجاج خلفي مظلل.

بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة.

مصابيح ضباب.

اضاءة LED.

بلوتوث وراديو ومدخل USB.

نظام ترفيهي صوتي.

أنظمة مكابح لمساعدة قائد المركبة.

وسائد هوائية للحماية.

بيجو 5008 موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

محرك رباعي الأسطوانات "تيربو".

قوة إجمالية للمحرك 165 حصان.

عزم الدوران 240 نيوتن متر.

زمن التسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,659,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,799,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,969,990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,979,990 جنيه.