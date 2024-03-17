أرخص سيارة عائلية زيرو فئة الـ 7 ركاب.. تباع بهذه الأسعار

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، ومنها النسخة شيفروليه N300، حيث تتصدر تلك النسخة قائمة السيارات الارخص سعرًا التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، وذلك عن فئة السيارات العائلية بين موديلات 2024.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات.

شيفروليه N300 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه N300 موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر.

سعة 1200 CC.

قوة إجمالية للمحرك 85 حصان.

عزم اقصى للدوران 108 نيوتن متر.

شيفروليه N300 موديل 2024

ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار.

مكيف هواء.

نوافذ كهربائية بالناحية الأمامية.

عجلة قيادة باور.

قفل مركزي للابواب.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

شيفروليه N300 موديل 2024

ابعاد السيارة شيفروليه N300 موديل 2024

الطول الكلي 4005 مم.

العرض الكلي 1620 مم.

الارتفاع الكلي 1900 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

طول قاعدة العجلات 2700 مم.

شيفروليه N300 موديل 2024

الأسعار الرسمية لأرخص سيارة عائلية تقدمها شيفروليه في مصر

الفئة الأولى مانيوال BASE LINE موديل 2024 بسعر 395,500 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال FULL OPTION موديل 2024 بسعر 466,500 جنيه.