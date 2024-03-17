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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة عائلية زيرو فئة الـ 7 ركاب.. تباع بهذه الأسعار

شيفروليه N300 موديل
شيفروليه N300 موديل 2024

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، ومنها النسخة شيفروليه N300، حيث تتصدر تلك النسخة قائمة السيارات الارخص سعرًا التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، وذلك عن فئة السيارات العائلية بين موديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات.

شيفروليه N300 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه N300 موديل 2024

 

  • محرك رباعي الاسطوانات.
  • 4 سلندر.
  • سعة 1200 CC.
  • قوة إجمالية للمحرك 85 حصان.
  • عزم اقصى للدوران 108 نيوتن متر.
شيفروليه N300 موديل 2024
  • ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار.
  • مكيف هواء.
  • نوافذ كهربائية بالناحية الأمامية.
  • عجلة قيادة باور.
  • قفل مركزي للابواب.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
شيفروليه N300 موديل 2024

ابعاد السيارة شيفروليه N300 موديل 2024

 

  • الطول الكلي 4005 مم.
  • العرض الكلي 1620 مم.
  • الارتفاع الكلي 1900 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2700 مم.
شيفروليه N300 موديل 2024

الأسعار الرسمية لأرخص سيارة عائلية تقدمها شيفروليه في مصر 

 

الفئة الأولى مانيوال BASE LINE موديل 2024 بسعر 395,500 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال FULL OPTION موديل 2024 بسعر 466,500 جنيه.

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