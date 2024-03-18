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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أم جي 5 "أعلى فئة" بأرخص سعر للمستعمل

ام جي 5
ام جي 5

تقدم شركة ام جي الصينية عددا كبيرا من اصداراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة MG5 التي تنتمي إلى عائلة السيدان، بل تعد هي النسخة الارخص سعرًا بين جميع طرازاتها المقدمة محليًا.

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وظهرت إحدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، حيث تباع تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2021 وضمن فئة LUXURY  الأعلى تجهيزًا.

ام جي 5

وتأتي السيارة ام جي 5 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة الفبريكا، داخليًا وخارجيًا، وتضم السيارة باقة من التجهيزات أبرزها، كاميرا 360 درجة، مرايات جانبية كهربائية، جنوط، فتحة سقف كهربائية التحكم، حساسات ركن خلفية.

ام جي 5

وتحتوي السيارة ام جي 5 من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم "مالتي فانكشن"، ومقاعد من الجلد، بالاضافة إلى مكيف هواء، وفرامل يد الكترونية، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

ام جي 5

وتعتمد السيارة ام جي 5 على قدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وبمواصفات قياسية للوصول إلى 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية.

ام جي 5

سعر السيارة ام جي 5 "اعلى فئة" 

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2021 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 800 ألف جنيه.

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