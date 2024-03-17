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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 "هاي لاين" بأفضل سعر

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 فئة Highline TINTED GLASS الأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تقدم بمفهوم الفبريكا وعداد كيلومترات 0.

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وقدمت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 التي نتحدث عنها بنفس السعر الرسمي لهذه النسخة، بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس عن عدد كبير من السيارات، والتي تعني فرض قيمة سعرية "غير رسمية" من قبل بعض التجار مقابل التسليم الفوري.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بعدد من التجهيزات أبرزها جنوط ذات مظهر رياضي، فتحة سقف كهربائية التحكم، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وتحتوي السيارة على مقود حركة يدعم الكثير من اوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، راديو، مدخل USB وAUX، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وزجاج خلفي مظلل، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 4370 مم للطول الكلي، و1705 مم للعرض، وبارتفاع 1455 مم، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة 125 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 التي نتحدث عنها، للبيع على الانترنت بنفس سعرها الرسمي الذي يبلغ 970 ألف جنيه.

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