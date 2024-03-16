هيونداي توسان موديل 2022 .. اِعرف سعرها للبيع مستعمل

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 55 ألف كيلومتر، حيث تباع عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات تحت مفهوم المستعمل، ولكن بحالة الفبريكا كاملة من الداخل والخارج.

وتأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن فئات MID، وتضم تجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة مع نظام ترفيهي صوتي، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن" تدعم الكثير من أوامر التحكم، بلوتوث، ومدخل USB، راديو.

هيونداي توسان موديل 2022

وتضم السيارة جنوط رياضية، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب، سبويلر خلفي، مرايات كهربائية ضم مدعومة بإشارات ضوئية، مكيف هواء، مصابيخ ضباب، اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة، فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية للحماية.

هيونداي توسان موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وزمن تسارع يقدر بـ 9 ثواني وصولًا من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 cc تيربو، بقوة 180 حصان و265 نيوتن متر.

هيونداي توسان موديل 2022

ويمكن للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2022

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2022

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر إحدى المنصات الالكترونية، بسعر مليون و600 ألف جنيه.