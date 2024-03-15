هيونداي النترا HD موديل 2022 .. بأرخص سعر للمستعمل

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 للبيع على الإنترنت، تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 70 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بمفهوم الفبريقا بشكل كامل سواء من الداخل أو الخارج.

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 ضمن طرازات GL TINTED GLASS، مع احتوائها على تجهيزات تتضمن نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زجاج كهربائي بعدد 4، ومكيف هواء، فرش جلد، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة "سنتر لوك"، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

هيونداي النترا HD

وتحتوي هيونداي النترا HD موديل 2022 على إنذار، ومصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء 4 غيار مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

هيونداي النترا HD

ويستطيع محرك السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 ضخ قوة إجمالية قدرها 121 حصان و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.3 ثانية وصولًا من نقطة السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر 780 ألف جنيه.