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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتوفر بـ4 فئات.. سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

هيونداي النترا HD موديل
هيونداي النترا HD موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 أبرز إصدارات العلامة التجارية الكورية في السوق المصرية، وتتوفر بـ4 فئات.

هيونداي النترا HD موديل 2024

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات"4 سلندر" سعة 1600 سي سي.

ناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية.

القوة الاجمالية 121 حصان.

السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

معدل استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 تتمتع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بتجهيزات تتضمن مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، و2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

 

هيونداي النترا HD موديل 2024

قياسات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 

  • الطول الكلي 4505 مم.
  • العرض الكلي 1541 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1490 مم.
  • ارتفاع السيارة ومستوى الخلوص 160 مم.
  • مساحة حقيبة التخزين 402 لتر.
  • مساحة خزان الوقود 53 لترا.
  • طول كلي لقاعدة العجلات يبلغ 2650 مم.
هيونداي النترا HD موديل 2024

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الأولى GL / TINTED GLASS بقيمة بلغت 725,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الثانية GL / SR / TINTED GLASS بقيمة بلغت 735,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الثالثة / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS بقيمة بلغت 750,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الرابعة GLASS HIGHLINE TINTED بقيمة بلغت 890,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 هيونداي النترا HD هيونداي النترا

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