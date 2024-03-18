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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

ارخص 5 سيارات بالسوق
ارخص 5 سيارات بالسوق المصري

يضم السوق المحلي عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية، وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية كروس اوفر وعائلة الـ SUV.

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ارخص 5 سيارات بالسوق المصري

1 - بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه انتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر 750 ألف جنيه، و الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 850 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري

2 - سوزوكي اسبريسو

تأتي سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك، متصل بمحرك 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 14 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 "أوتوماتيك" بسعر549.900 جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري

3 - جاك JS2

تعتمد السيارة جاك JS2 على ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي.

يبلغ سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024 نحو مليون و19 ألف و900 جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري

4 - سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات،  يمكنه انتاج 85 حصانا و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى مدة زمنية تقدر بـ 12.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، واستهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ديزاير 2024 بسعر 669.900 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري

5 - ميتسوبيشي اتراج

تعتبر ميتسوبيشي اتراج 2024 هي ارخص سيارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، تأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي، ومحرك سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، مع قوة إجمالية 76 حصانا، و100 نيوتن متر.

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 915 ألف جنيه.

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