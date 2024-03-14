رخصت 300 ألف جنيه.. السعر الرسمي لـ سانج يونج توريس 2024

شهدت السيارة سانج يونج توريس موديل 2024، تراجعا في سعرها الرسمي للمرة الأولى منذ طرحها، وتعد العلامة التجارية الكورية هي أول من بدأت التخفيضات السعرية بشكل رسمي، خاصة بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس، وانخفاض ملحوظ في اسعار السيارات المستعملة، واستقرار سوق الزيرو.

ووصلت قيمة الانخفاضات السعرية للنسخة سانج يونج توريس موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 285 و300 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، لتبدأ اسعارها الجديدة من مليون و750 ألف بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

سانج يونج توريس موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سانج يونج توريس موديل 2024 وعرض ابرز المواصفات الفنية.

القدرات الفنية للسيارة سانج يونج توريس موديل 2024

تقدم السيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" طراز GDI، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 163 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

سانج يونج توريس موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بعد تراجها للمرة الأولى

الفئة الأولى سانج يونج توريس موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية سانج يونج توريس موديل 2024 بسعر مليون و925 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و190 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سانج يونج توريس موديل 2024 بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و450 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سانج يونج توريس موديل 2024 بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و590 ألف جنيه.