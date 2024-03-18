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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سعر في مصر.. سيارة عائلية 7 راكب موديل 2022.. صور

سيارة عائلية
سيارة عائلية

تنتشر على صفحات الإنترنت المتخصصة في مجال السيارات، باقة من الطرازات المختلفة والمتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية، إلى جانب فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

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وتعتبر السيارة دفسك 330S واحدة من ارخص السيارات من الفئة العائلية والتي قدمت بالسوق المصري، كما استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى مساحتها الرحبة، وقدراتها الفنية ايضا، بالاضافة إلى بعض التقنيات ابرزها أن غالبيتها يعمل بنظام الغاز الطبيعي والذي يجعها تتسم بالناحية الاقتصادية. 

دفسك 330S موديل 2022 

وظهرت إحدى سيارات دفسك 330S للبيع على الانترنت وهي بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 48 كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل، وتأتي هذه النسخة ضمن فئة هاي لاين وهي الاعلى تجهيزًا.

دفسك 330S موديل 2022 

وتأتي السيارة دفسك 330S ضمن موديلات 2022، وتعمل هذه النسخة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 115 حصان، مع ناقل سرعات خماسي النقلات "مانيوال" يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

دفسك 330S موديل 2022 

وتضم السيارة دفسك 330S تجهيزات تتضمن، زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، جنوط، مرايات جانبية كهربائية التحكم، اقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح ضباب.

دفسك 330S موديل 2022 

سعر السيارة دفسك 330S موديل 2022 

ظهرت السيارة دفسك 330S موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 470 ألف جنيه.

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