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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للإيد الشقيانة .. أسعار سيارات JMC نصف نقل موديل 2024

السيارة JMC بوردينج
السيارة JMC بوردينج موديل 2024

تواصل سيارات JMC تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 للمرة الأولى وتقديم فئة ثالثة جديدة، للنسخة بوردينج والتي تنتمي إلى عائلة النصف نقل، مع زيادات سعرية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار السيارة JMC بوردينج موديل 2024 في مصر واأبرز مواصفاتها.

 السيارة JMC بوردينج موديل 2024 

تعتمد السيارة JMC بوردينج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2.7 لتر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 77 حصان و172 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، واستهلك للوقود بنسبة 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 السيارة JMC بوردينج موديل 2024 

وتأتي السيارة JMC بوردينج موديل 2024 بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مع جنوط، وقفل مركزي للأبواب، نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرنج، وقفل مركزي للأبواب.

 السيارة JMC بوردينج موديل 2024 

أسعار السيارة JMC بوردينج موديل 2024 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى بسعر 799,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 819,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 831,900 جنيه.

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