أرخص سيارة كيا في مصر.. سعرها كام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، باقة من السيارات داخل السوق المصري ضمن موديلات 2024، منها النسخة الرياضية سبورتاج، والسيارة كيا اكسيد والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، بالاضافة إلى النسخة الشهيرة "جراند سيراتو".

ورغم تخطيها حاجر المليون، تعد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024، هي السيارة الأرخص سعرًا بين جميع طرازات كيا المقدمة بالسوق المصري، ويتم طرحها محليًا بأسعار رسمية تبدأ من مليون و449.900 جنيه.

كيا جراند سيراتو 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 وابرز مواصفاتها

زودت السيارة كيا جراند سيراتو 2024 بعدد من التجهيزات باختلاف الفئات ومنها، فتحة سقف، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، جنوط، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، مرايات جانبية كهربائية ضم، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، قفل مركزي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي.

كيا جراند سيراتو 2024

ودعمت السيارة كيا جراند سيراتو 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 130 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية.

كيا جراند سيراتو 2024

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية بالسوق المصري

أول فئة 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

ثاني فئة 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

ثالث فئة 2024 بسعر 1,649,900 جنيه.