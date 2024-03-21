تخفيض يصل لـ 95 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها جيتور

تعتبر السيارة X70 موديل 2024 هي أرخص سيارة تقدمها علامة جيتور الصينية في السوق المصري، وشهدت هذه السيارة تخفيضات سعرية رسمية شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى بقية قدرها 75 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية تراجع سعري هو الأكبر وبقيمة بلغت 95 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيتور X70 موديل 2024، وابرز المواصفات الفنية.

جيتور X70 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جيتور X70 موديل 2024

يمكن للسيارة جيتور X70 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 156 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

جيتور X70 موديل 2024

أبعاد وقياسات السيارة جيتور X70 موديل 2024

الطول الكلي 4749 مم.

العرض الكلي 1900 مم.

الارتفاع الكلي 1720 مم.

طول قاعدة العجلات 2720 مم.

جيتور X70 موديل 2024

أسعار جيتور X70 موديل 2024 بعد انخفاضها رسميًا

الفئة الأولى جيتور X70 موديل 2024 بسعر مليون و184 ألف جنيه بدلاً من مليون و259 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيتور X70 موديل 2024 بسعر مليون و254 ألف جنيه بدلاً من مليون و349 ألف جنيه.