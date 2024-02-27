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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيتور داشينج 2024 الرسمي في مصر

جيتور داشينج موديل
جيتور داشينج موديل 2024

تقدم شركة جيتور عدد كبير ومتنوع من اصداراتها بالسوق المصري، مثل النسخة X70 والاعلى تجهيزًا PLUS، بالاضافة إلى النسخة العائلية X90 PLUS، والنسخة صاحبة هذا الموضوع وهي داشينج موديل 2024، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة جيتور داشينج موديل 2024 في السوق المصري، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات والتجهيزات.

جيتور داشينج موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة

- طول 4590 مم.
- عرض 1900 مم.
- ارتفاع 1685 مم.
- قاعدة عجلات 2720 مم.

جيتور داشينج موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة

- محرك 1500 سي سي "تيربو".
- القوة الاجمالية 156 حصان.
- ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك DSG.
- مقاعد كهربائية.
- زر تشغيل وايقاف المحرك.
- بصمة.
- قفل مركزي.
- ريموت تحكم.
- مثبت سرعة.
- جنوط رياضية.

جيتور داشينج موديل 2024

- كاميرا خلفية.
- حساسات ركن.
- زجاج كهربائي.
- فرش جلد.
- فتحة سقف كهربائية بانوراما.
- شاشة ملونة تعمل باللمس.
- مرايات كهربائية جانبية.
- عجلة قيادة مالتي فانكشن.
- نظام صوتي ترفيهي.
- نظام تحديد المسار.
- رصد النقاط العمياء.
- الثبات الالكتروني.
- فرامل ABS وEBD.
- وسائد هوائية للحماية.


أسعار جيتور داشينج 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك COMFORT جيتور داشينج 2024 بسعر 1,489,000 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك LUXURY جيتور داشينج 2024 بسعر 1,589,000 جنيه.

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