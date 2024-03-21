عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

190 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة من ستروين بعد التخفيضات الرسمية

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه موديل 2024

شهدت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024، انخفاضا سعريا بشكل رسمي للمرة الأولى داخل السوق المصري، وبعد أن كسرت حاجر المليون جنيه، تراجعت مرة اخرى لتبدأ أسعارها الرسمية من 890 ألف جنيه، بانخفاض تراوح بين 170 و190 ألف جنيه بحسب الفئات المقدمة.

أرخص سيارة عائلية زيرو فئة الـ 7 ركاب.. تباع بهذه الأسعار

ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو في مصر .. الأسعار الرسمية

السعر الرسمي لأصغر سيارة "أوتوماتيك" تقدمها ستروين في مصر

ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بعد تخفيضات مارس، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

ستروين سي اليزيه موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024

 

تعتمد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية، قفل مركزي، مرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي، ريموت تحكم، جنوط، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مثبت سرعة.

ستروين سي اليزيه موديل 2024

وتستمد ستروين سي اليزيه موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيارات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 الرسمية الجديدة 

 

تراجعت الأسعار الرسمية للفئة الأولى بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 890 ألف جنيه بدلاً من مليون و60 ألف جنيه.

انخفضت أسعار الفئة الثانية من السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بقيمة بلغت 190 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 960 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

ستروين سي اليزيه موديل 2024
ستروين سي إليزيه ستروين سي اليزيه ستروين سي اليزيه موديل 2024 الأسعار الرسمية سعر ستروين سي اليزيه سعر ستروين سي اليزيه موديل 2024 إنخفاض أسعار ستروين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

كم بلغت تكلفة تصوير مسلسل الكبير أوي 8 في مبنى وزارة الزراعة؟

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

تخفيض 86 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

سعر سيارة فولكس فاجن "جولف" الشبابية موديل 2024

الأسعار الرسمية لسيارة جيلي الكهربائية في مصر .. اعرف بكام

بالأسعار .. 5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2024 في مصر

أرخص سعر في مصر.. سيارة عائلية 7 راكب موديل 2022.. صور

فيات تيبو HIGH LINE موديل 2021 بأقل سعر للمستعمل .. صور

أرخص سيارة كيا في مصر.. سعرها كام

سوزوكي سويفت موديل 2024 وبأرخص سعر

ترشيحاتنا

مصطفى بكري ينشر النص الكامل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

بكري يكشف تفاصيل حفل إفطار صدى البلد برعاية النائب محمد أبو العينين

مصطفى بكري: يحتمل تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 من أبريل

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

190 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة من ستروين بعد التخفيضات الرسمية

عطل مفاجئ يضرب إنستاباي.. تعرف على السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ