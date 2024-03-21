190 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة من ستروين بعد التخفيضات الرسمية

شهدت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024، انخفاضا سعريا بشكل رسمي للمرة الأولى داخل السوق المصري، وبعد أن كسرت حاجر المليون جنيه، تراجعت مرة اخرى لتبدأ أسعارها الرسمية من 890 ألف جنيه، بانخفاض تراوح بين 170 و190 ألف جنيه بحسب الفئات المقدمة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بعد تخفيضات مارس، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

ستروين سي اليزيه موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024

تعتمد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية، قفل مركزي، مرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي، ريموت تحكم، جنوط، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مثبت سرعة.

ستروين سي اليزيه موديل 2024

وتستمد ستروين سي اليزيه موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيارات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 الرسمية الجديدة

تراجعت الأسعار الرسمية للفئة الأولى بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 890 ألف جنيه بدلاً من مليون و60 ألف جنيه.

انخفضت أسعار الفئة الثانية من السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بقيمة بلغت 190 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 960 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.