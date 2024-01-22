سعر سيتروين C5 اير كروس 2024 في مصر

تقدم السيارة سيتروين C5 اير كروس 2024، عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اسعار رسمية تبدأ من مليون و699 الف جنيه، حتى 2 مليون و69 الف جنيه، وتعد هذه النسخةج اغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية ستروين المقدمة في مصر، وذلك من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي ومواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس 2024 في مصر

سيتروين C5 اير كروس 2024

ابعاد سيتروين C5 اير كروس 2024

طول 4500 مم.

عرض 1860 مم.

ارتفاع 1689 مم.

سيتروين C5 اير كروس 2024

مواصفات سيتروين C5 اير كروس 2024

محرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر.

قوة إجمالية 165 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

تصل من 0 لـ 100 كم/س في 9.4 ثانية.

تستهلك 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

سيتروين C5 اير كروس 2024

تجهيزات سيتروين C5 اير كروس 2024

مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة.

جنوط رياضية، سبويلر خلفي، اضاءة LED.

قفل مركزي، ريموت، انذار، نظام ايموبليزر مانع السرقة.

حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا.

شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

فتحة سقف بانوراما زجاجية.

نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية.

سيتروين C5 اير كروس 2024

اسعار سيتروين C5 اير كروس الرسمية موديل 2024 في مصر

اول فئة موديل 2024 بسعر 1,699,000 جنيه.

ثاني فئة موديل 2024 بسعر 1,864,000 جنيه.

ثالث فئة موديل 2024 بسعر 1,939,000 جنيه.

رابع فئة موديل 2024 بسعر 2,069,000 جنيه.